Дощі та +10: синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

Погода в Україні на початку тижня буде сонячною, а від 29 жовтня погіршиться. Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +19.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентруУкрГидрометцентра.

Прогноз на 27 жовтня

У вівторок в Україні буде мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря в західних та північних областях складе +14+17, а вночі +6+9. На сході і в центрі країни вдень буде +13+17. На півдні буде дощ, вдень +17+19, а вночі +10+14.

У Києві у вівторок буде хмарно і без опадів. Температура повітря вдень складе +14+19, а вночі +7+9.

Прогноз на 28 жовтня

У середу також буде без опадів. У західних і південних областях вдень буде +13+18, а вночі +5+10. У центральних областях температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +17, а вночі від +6 до +8. На сході та півночі країни вдень буде +13+15, а вночі +4+9.

У столиці у середу теж без опадів. Вдень +13+15, а вночі +7+9.

Прогноз на 29 жовтня

У четвер в країні погода погіршиться, в усіх областях буде хмарно. Температура повітря на півночі та в центрі складе +13+17, а вночі +4+7. У східних та південних областях вдень буде +13+17, а вночі +5+9. У західних областях вдень +13+15, а вночі +5+7.

У Києві в четвер теж хмарно. Вдень буде +13+15, а вночі +7+9.

Прогноз на 30 жовтня

У п'ятницю по всій Україні вже будуть дощі. У західних і південних областях вдень буде +10+13, а вночі +5+8. У центральних областях температура повітря вдень коливатиметься від +11 до +15, а вночі від +6 до +8. На сході та півночі країни вдень буде +12+17, а вночі +6+11.

Дощі будуть і в Києві. Вдень +11+13, а вночі +6+8.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Зазначимо, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.