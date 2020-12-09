Дощ зі снігом, ожеледиця: в Україні погіршиться погода

Погода в Україні в найближчі три дні значно погіршиться. Синоптики прогнозують дощ зі снігом, мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, у середу, 9 грудня, в Одеській і Херсонській областях очікується місцями невеликий дощ зі снігом, ожеледь. На дорогах північних та східних областей місцями прогнозується ожеледиця.

Також очікується ожеледь на дорогах Київської області.

Крім того, в четвер і п'ятницю, 10-11 грудня, на Правобережжі прогнозується мокрий сніг та дощ, місцями можлива ожеледиця. На решті території опадів не очікується. У північно-східній частині, північних і центральних областях місцями прогнозується ожеледиця.

При цьому вдень 10 грудня та вночі 11 грудня в Київській області можливий дощ і мокрий сніг. Також місцями очікується ожеледь, як і в Києві.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні очікується сильний вітер до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, сьогодні на півдні та заході України очікуються дощі, на решті території країни без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +6 градусів.