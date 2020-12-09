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Дождь со снегом и гололед: в Украине ухудшится погода

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие три дня значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, в среду, 9 декабря, в Одесской и Херсонской областях ожидается местами небольшой дождь со снегом и гололед. На дорогах северных и восточных областей местами прогнозируется гололед.

Также гололед ожидается на дорогах Киевской области.

Кроме того, в четверг и пятницу, 10-11 декабря, на Правобережье прогнозируется мокрый снег и дождь, местами возможен гололед. На остальной территории осадков не ожидается. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами прогнозируется гололед.

При этом днем 10 декабря и ночью 11 декабря в Киевской области возможен дождь и мокрый снег. Также местами ожидается гололед, как и в Киеве.

Напомним, 9 декабря в Украине ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, сегодня на юге и западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +6 градусов.

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Новости Украины Гидрометцентр