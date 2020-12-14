Дощ, сніг і ожеледь: прогноз погоди на три дні

Погода в Україні найближчими днями істотно не зміниться. Місцями очікується сніг, дощі з мокрим снігом, а також ожеледь.

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що завтра, 15 грудня, у східних, північно-східних та місцями в центральних областях прогнозується дощ з мокрим снігом, ожеледь. В більшості областей, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, вночі в західних областях туман.

Післязавтра, 16 грудня, на сході країни сніг, а 17 грудня на території України переважно без опадів.

Температура вночі від -4 до +2, вдень близько 0. На крайньому півдні та заході України від +1 до +6.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз на новорічну ніч. Очікується, що погода буде морозною, можливий мокрий сніг або сніг з дощем, а також ожеледиця. При цьому мінусові значення в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними.

Також повідомлялося, що до кінця цього тижня ситуація повинна змінитися. У зв'язку з приходом антициклону очікується, що ожеледиця відступить.