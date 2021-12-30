Достроковий вихід на пенсію в Україні. Названо головні умови

В управлінні праці та соціального захисту населення пояснили, як достроково вийти на пенсію. Це можливо в разі скорочення штатів на підприємстві, але для осіб передпенсійного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт управління праці та соціального захисту населення.
Право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:
Які ще, крім цього, умови:
Що далі: звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.
Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.
"У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується", - повідомляють представники органів соцзахисту.