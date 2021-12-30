UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Досрочный выход на пенсию в Украине. Названы главные условия

Автор: Анастасия Рокитна

В управлении труда и социальной защиты населения объяснили, как досрочно выйти на пенсию. Это возможно в случае сокращения штатов на предприятии, но для лиц предпенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт управления труда и социальной защиты населения.

Право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен:

  • по сокращению штатов,
  • в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).

Какие еще, кроме этого, условия:

  • до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года,
  • должен быть выработан полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин),
  • уволенный работник должен в течение семи дней зарегистрироваться в службе занятости. Если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.

Что дальше: обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

"В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается", - сообщают представители органов соцзащиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине