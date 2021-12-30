Досрочный выход на пенсию в Украине. Названы главные условия

В управлении труда и социальной защиты населения объяснили, как досрочно выйти на пенсию. Это возможно в случае сокращения штатов на предприятии, но для лиц предпенсионного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт управления труда и социальной защиты населения.
Право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен:
Какие еще, кроме этого, условия:
Что дальше: обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.
Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.
"В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается", - сообщают представители органов соцзащиты.