ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Донецькій області відновили теплопостачання після відключення через борги

Новость на русском → Донецька область, Неділя 07 березня 2021 16:58
В Донецькій області відновили теплопостачання після відключення через борги Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення напередодні Донецькоблгазом 59 котелень. Проти відомства відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Голова уряду зазначив, що "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини", - йдеться в повідомленні

Шмигаль висловив впевненість, що дії "Донецькоблгазу", який "знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я", не залишаться без відповідної реакції.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.

Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство отопление
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"