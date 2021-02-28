На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка

Він зазначив, що снайперські групи приїжджають на Донбас на короткий період часу, протягом якого вони відпрацьовують елементи для підвищення своїх навичок і перевіряють нове озброєння.

"Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони вже використовують найбільш новітні гвинтівки - це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років - ті, які випробовуються в бойових умовах - та ж снайперська гвинтівка Лобаєва, вона в п'яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки - це більше такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох з половиною тисяч метрів і далі", - сказав Скібіцький.