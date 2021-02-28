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На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка

Новость на русском → Донбас, Неділя 28 лютого 2021 21:10
На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В Україні на Донбасі постійно перебувають близько 50 снайперів Росії. Вони відпрацьовують навички на українській території.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що снайперські групи приїжджають на Донбас на короткий період часу, протягом якого вони відпрацьовують елементи для підвищення своїх навичок і перевіряють нове озброєння.

"Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони вже використовують найбільш новітні гвинтівки - це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років - ті, які випробовуються в бойових умовах - та ж снайперська гвинтівка Лобаєва, вона в п'яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки - це більше такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох з половиною тисяч метрів і далі", - сказав Скібіцький.

Раніше розвідка розповіла, що спецслужби Російської Федерації вербують жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей в приватні військові компанії. Росіяни відправляють жителів ОРДЛО воювати в Лівії та Сирії.

Нагадаємо, до цього у Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія приваблює жителів ОРДЛО до участі у виборах в Держдуму РФ. Україна закликала жителів окупованих територій не брати участь у російських виборах.

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