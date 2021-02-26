Росія вербує мешканців ОРДЛО для бойових дій в Лівії та Сирії

Спецслужби Російської Федерації вербують мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей до приватних військових компаній. Росіяни відправляють мешканців ОРДЛО воювати у Лівії та Сирії.

Як розповіли в ГУР, представники російських спецслужб пропонують бойовикам з першого та другого армійських корпусів, які воюють на Донбасі, та мешканцям ОРДЛО зарплату в 5 тисяч доларів на місяць за службу в ПВК.

Також за участь в ПВК обіцяють пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби.

"Сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії", - додали в розвідці.