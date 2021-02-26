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Росія вербує мешканців ОРДЛО для бойових дій в Лівії та Сирії

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 26 лютого 2021 15:18
Росія вербує мешканців ОРДЛО для бойових дій в Лівії та Сирії Фото: бойовик російської ПВК (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Спецслужби Російської Федерації вербують мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей до приватних військових компаній. Росіяни відправляють мешканців ОРДЛО воювати у Лівії та Сирії.

Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли в ГУР, представники російських спецслужб пропонують бойовикам з першого та другого армійських корпусів, які воюють на Донбасі, та мешканцям ОРДЛО зарплату в 5 тисяч доларів на місяць за службу в ПВК.

Також за участь в ПВК обіцяють пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби.

"Сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії", - додали в розвідці.

Нагадаємо, до цього в Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія залучає мешканців ОРДЛО до участі у виборах до Держдуми РФ. Україна закликала мешканців окупованих територій не брати участь у російських виборах.

Додамо, Україна передала Євросоюзу нові списки для введення санкцій проти Росії за порушення прав людини в Криму.

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