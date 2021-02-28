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На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 28 февраля 2021 21:10
На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В Украине на Донбассе постоянно находятся около 50 снайперов из России. Они отрабатывают навыки на украинской территории.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что снайперские группы приезжают на Донбасс на короткий период времени, в течение которого они отрабатывают элементы для повышения своих навыков и проверяют новое вооружение.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - сказал Скибицкий.

Ранее разведка рассказала, что спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.

Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия привлекает жителей ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму РФ. Украина призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в российских выборах.

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