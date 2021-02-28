На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка
В Украине на Донбассе постоянно находятся около 50 снайперов из России. Они отрабатывают навыки на украинской территории.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что снайперские группы приезжают на Донбасс на короткий период времени, в течение которого они отрабатывают элементы для повышения своих навыков и проверяют новое вооружение.
"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - сказал Скибицкий.
Ранее разведка рассказала, что спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.
Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия привлекает жителей ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму РФ. Украина призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в российских выборах.