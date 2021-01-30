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На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое военных

Новина українською → Донбасс, Суббота 30 января 2021 16:03
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое военных Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе. Их состояние стабильное.

Об этом сообщает страница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.

Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что раненный военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Дзюбенко умер в больничном учреждении. Смерть наступила сегодня, 30 января.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 29 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

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На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое военных
Роман Тверденкоредактор ленты новостей На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое военных
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