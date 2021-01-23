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На Донбасі бойовики вісім разів порушили "тишу", використовували кулемети і гранатомети

Автор: Роман Тверденко

Бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Бойових втрат серед військових немає.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Неподалік Південного російські бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. Біля Гнутового бойовики стріляли з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Поряд з Водяним на Приазов'ї обстрілювали з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, на під'їздах до Авдіївці - зі станкового протитанкового гранатомета, біля Досвідченого - з ручного протитанкового гранатомета.

Українська сторона повідомила про факти порушення режиму "тиші" представникам ОБСЄ через СЦКК.

Вранці повідомлялося, що протягом минулої доби, 22 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли з снайперської зброї.

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