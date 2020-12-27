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На Донбасі бойовики тричі порушували перемир'я, військові стріляли у відповідь

Автор: Роман Тверденко

На Донбасі бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових в неділю, 27 грудня. Постраждалих і загиблих серед військових немає.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Біля Мар'їнки збройні формування Росії відкривали вогонь із стрілецької зброї, неподалік Авдіївки стріляли з гранатометів з коригуванням вогню за допомогою безпілотників.

Військові відкривали вогонь у відповідь, а також припинили використання бойовиками безпілотника. Постраждалих і загиблих серед особового складу Збройних сил України немає.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 25 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор. 26 грудня був зафіксований тільки один обстріл.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

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