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На Донбассе боевики трижды нарушали перемирие, военные стреляли в ответ

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе боевики трижды обстреливали позиции украинских военных в воскресенье, 27 декабря. Пострадавших и погибших среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Марьинки вооруженные формирования России открывали огонь из стрелецкого оружия, неподалеку Авдеевки стреляли из гранатометов с корректировкой огня при помощи беспилотников.

Военные открывали огонь в ответ, а также прекратили использование боевиками беспилотника. Пострадавших и погибших среди личного состава Вооруженных сил Украины нет.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 25 декабря четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор. 26 декабря был зафиксирован только один обстрел.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

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