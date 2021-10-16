RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети й кулемети

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби на Донбасі, проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації шість разів порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Луганського - обстрілювали з гранатометів різних систем;
  • в бік Новотошківського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів й гранатометів різних систем;
  • біля Красногорівки - бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новолуганського - вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
  • біля Широкиного - обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - відзначає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДонбасДНРООС