UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации шесть раз нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Луганского - обстреливали из гранатометов различных систем;
  • в сторону Новотошковского - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
  • возле Красногоровки - боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новолуганского - вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалек от Крымского - применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;
  • возле Широкино - обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДонбассДНРООС