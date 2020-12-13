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На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим "тиші" в неділю

Автор: Роман Тверденко

Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі з початку 13 грудня. Ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Біля Південного бойовики використовували міномети 82-го калібру, біля Водяного на приморському напрямку відкривали вогонь з гранатометів різних систем, біля Водяного, що неподалік Донецька, стріляли з автоматичних гранатометів станкових.

Ніхто з українських військових не постраждав, а тому сили ООС не відкривали у відповідь вогонь.

Про порушення режиму припинення вогню були сповіщені представники ОБСЄ українською стороною СЦКК.

Вранці в неділю повідомлялося, що за 12 грудня, на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у п'ятницю, 11 грудня.

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