На Донбасі бойовики один раз порушили перемир'я

На Донбасі протягом суботи, 26 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню бойовиками. Постраждалих серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Ближче до вечора бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Березове.

Оскільки вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь.

Крім цього, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території на Донбасі і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Вранці повідомлялося, що проросійський бойовики на Донбасі за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.