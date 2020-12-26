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На Донбассе боевики один раз нарушили перемирие

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе в течение субботы, 26 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня боевиками. Пострадавших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Ближе к вечеру боевики открыли огонь из стрелецкого оружия возле населенного пункта Березовое.

Поскольку огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ.

Кроме этого, саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали два гектара территории на Донбассе и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Утром сообщалось, что пророссийский боевики на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

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