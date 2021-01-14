RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Маємо знайти компроміс: Кабмін обговорив з МВФ плани щодо ціни на газ

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо зниження ціни на газ в Україні. В уряді наголосили, що ринок газу в Україні має працювати.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що уряд та МВФ повинні знайти компроміс, щоб знизити ціну на газ та допомогти газовому ринку розвиватися.

"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін запропонував знизити ціну на газ для населення шляхом державного регулювання. В уряді планують до кінця опалювального сезону встановити ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів заявили про стурбованість МВФ планами щодо ручного регулюванні ціни на газ, оскільки це може порушити зобов'язання України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМВФЦіна на газ