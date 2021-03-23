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Дніпро вводить жорсткий карантин

Автор: Ігор Литвиненко

Міська влада Дніпра прийняли рішення про введення в місті жорсткого карантину. Посилені обмеження вводяться з четверга, 25 березня.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

За його словами, відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

"І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні ( і, сподіваюся, не буде ) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов.

Він зазначив, що таке рішення викликане тим, що вірус став "надто агресивним".

"Занадто "помолодшали" важкі хворі. Занадто багато смертей", - заявив мер Дніпра.

Филотов додав, що Дніпро постарається зробити обмеження "максимально комфортними для бізнесу" і вже думає над механізмом компенсацій з місцевого бюджету.

Згідно рішенням міської комісії з 24 березня по 13 квітня вводяться такі обмеження:

  • пільгові перевезення пасажирів можна в період з 10:00 до 15:00. При цьому в години "пік" збільшать кількість пасажирського транспорту;
  • дозволений прийом відвідувачів у заклади торгівлі, закладах громадського харчування та побутового обслуговування за умови одночасного перебування не більше ніж одного відвідувача на 10 кв. м загальної площі приміщення. Відвідувачі та обсуживающий персонал повинні бути в масках;
  • заборонено проведення спортивних матчів зі глядачам;
  • з 29 березня перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Молодші класи будуть вчити в школах.

При цьому буде вирішено:

  • прийом відвідувачів кінотеатрами, театрами та іншими закладами культури при наповненості залів менше 50%;
  • діяльність закладів фізичної культури, крім проведення групових занять, і при знаходженні в приміщенні не більше 1 відвідувача на 20 кв.м;
  • робота басейнів при дотриманні умови перебування на доріжці не більше двох відвідувачів.

Відзначимо, в Україні вже частина регіонів посилили карантинні обмеження. Серед них Київ, Миколаїв, Львів, Одеса, Черкаська, Івано-Франківська області.

Також повідомлялося, що в Україні знову розширили "червону" зону карантину - туди потрапила Львівська область.

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