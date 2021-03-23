Дніпро вводить жорсткий карантин

За його словами, відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

"І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні ( і, сподіваюся, не буде ) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов.

Він зазначив, що таке рішення викликане тим, що вірус став "надто агресивним".

"Занадто "помолодшали" важкі хворі. Занадто багато смертей", - заявив мер Дніпра.

Филотов додав, що Дніпро постарається зробити обмеження "максимально комфортними для бізнесу" і вже думає над механізмом компенсацій з місцевого бюджету.

Згідно рішенням міської комісії з 24 березня по 13 квітня вводяться такі обмеження:

пільгові перевезення пасажирів можна в період з 10:00 до 15:00. При цьому в години "пік" збільшать кількість пасажирського транспорту;

дозволений прийом відвідувачів у заклади торгівлі, закладах громадського харчування та побутового обслуговування за умови одночасного перебування не більше ніж одного відвідувача на 10 кв. м загальної площі приміщення. Відвідувачі та обсуживающий персонал повинні бути в масках;

заборонено проведення спортивних матчів зі глядачам;

з 29 березня перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Молодші класи будуть вчити в школах.

При цьому буде вирішено: