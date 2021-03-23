Дніпро вводить жорсткий карантин

Міська влада Дніпра прийняли рішення про введення в місті жорсткого карантину. Посилені обмеження вводяться з четверга, 25 березня.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.
За його словами, відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.
"І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні ( і, сподіваюся, не буде ) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов.
Він зазначив, що таке рішення викликане тим, що вірус став "надто агресивним".
"Занадто "помолодшали" важкі хворі. Занадто багато смертей", - заявив мер Дніпра.
Филотов додав, що Дніпро постарається зробити обмеження "максимально комфортними для бізнесу" і вже думає над механізмом компенсацій з місцевого бюджету.
Згідно рішенням міської комісії з 24 березня по 13 квітня вводяться такі обмеження:
При цьому буде вирішено:
Відзначимо, в Україні вже частина регіонів посилили карантинні обмеження. Серед них Київ, Миколаїв, Львів, Одеса, Черкаська, Івано-Франківська області.
Також повідомлялося, що в Україні знову розширили "червону" зону карантину - туди потрапила Львівська область.