Днепр вводит жесткий карантин

Городские власти Днепра приняли решение о введении в городе жесткого карантина. Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.
По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", - написал Филатов.
Он отметил, что такое решение вызвано тем, что вирус стал "слишком агрессивным".
"Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей", - заявил мэр Днепра.
Филотов добавил, что Днепр постарается сделать ограничения "максимально комфортными для бизнеса" и уже думает над механизмом компенсаций из местного бюджета.
Согласно решению городской комиссии с 24 марта по 13 апреля вводятся такие ограничения:
При этом будет разрешен:
Отметим, в Украине уже часть регионов ужесточили карантинные ограничения. Среди них Киев, Николаев, Львов, Одесса, Черкасская, Ивано-Франковская области.
Также сообщалось, что в Украине вновь расширили "красную" зону карантина - туда попала Львовская область.