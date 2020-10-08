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Справа Шеремета: суд усунув одного з присяжних

Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва увалив рішення про усунення одного з присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова йде про присяжного Юрія Михайленка.

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Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання.

"Суд ухвалив усунути присяжного Михайленка від подальшого розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь...", - сказала головуюча суддя.

Нагадаємо, склад присяжних у справі Шеремета був визначений на початку вересня. Михайленко увійшов у трійку основних присяжних у справі.

На першому засіданні суду присяжних було оголошено обвинувальний акт у справі Шеремета. Слідство висунуло свою версію того, як саме Дугарь, Кузьменко та Антонеко могли вчинити злочин.

Пізніше голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів нову версію у справі про вбивство журналіста Шеремета.

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