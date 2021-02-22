Справа Приватбанку: колишньому заступнику голови правління погодили підозру

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак, на борту якого перебував колишній заступник голови правління Приватбанку. Генеральний прокурор погодила повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

У НАБУ повідомили, що екс-чиновник планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Його літак екстрено посадили в аеропорту Бориспіль, де розпочато проведення невідкладних слідчих дій.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Державній авіаційній службі повідомили, що аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку літак, який вилетів з Дніпра. Проводится спецоперація, яка може бути пов'язана зі справою "Приватбанку".

Крім того, в грудні 2020 рік генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що слідство у справі "Приватбанку" початок рухатися в "потрібному руслі". До цього у травні директор НАБУ Артем Ситник говорив, що у справі про націоналізацію повинні оголосити перші підозри.