RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID-сертифікат або тест. Київ введе обмеження на проїзд у транспорті, їздити зможуть не всі

Автор: Анастасія Рокитна

Київ готується до посилення карантинних обмежень. У КМДА розповіли, як буде працювати транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в ефірі "Україна 24".

Він заявив, що транспорт буде працювати в звичайному режимі, але ним зможуть користуватись не всі.

"Транспортом зможуть користуватись виключно люди, які мають вакцинацію або свіжий ПЛР-тест або антиген", - заявив він.

Таке обмеження введуть, якщо Київ потрапить в "червону" зону.

Нагадаємо, у Києві погіршується ситуація з коронавірусом, тому місто наближається до переходу в "червону" зону карантину.

Однак, як прогнозують в Київській міській державній адміністрації, станеться це не раніше наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ