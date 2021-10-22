UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

COVID-сертификат или тест. Киев введет ограничение на проезд в транспорте, ездить смогут не все

Автор: Анастасия Рокитна

Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. В КГГА рассказали, как будет работать транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире "Украина 24".

Он заявил, что транспорт будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться не все.

"Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген", - заявил он.

Такое ограничение введут, если Киев попадет в "красную" зону.

Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому город приближается к переходу в "красную" зону карантина.

Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев