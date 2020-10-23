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Наступні кілька місяців пандемії будуть дуже важкими, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу. Деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії.

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Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"Ми знаходимося на критично важливому перехресті в пандемії захворювання COVID-19, особливо в Північній півкулі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала антирекорд по добовій кількості нових випадків коронавірусу у всьому світі. За 22 жовтня підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

Крім того, раніше у ВООЗ заявили, що сьогодні є тільки одні ліки, яке є ефективним проти захворювання COVID-19 у важкій формі.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ вважають, що у світі почалася друга хвиля коронавірусу.

Прогноз погоди
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