Cледующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, - ВОЗ

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса. Некоторые страны находятся на опасной траектории.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он.

Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире. За 22 октября подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.

Кроме того, ранее в ВОЗ заявили, что сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

Добавим, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ не считают, что в мире началась вторая волна коронавируса.