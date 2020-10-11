У чотирьох областях України лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 58,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (90,8%), Луганській (85,6%), Одеській (81,1%), Харківській (70,4%) областей.

У Києві цей показник становить 66,4%.

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (22,8%), Івано-Франківській (38,6%) та Закарпатської (42,3%) областях.

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, який готовий до ослаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 24,8 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 163,8.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали регіони з найбільшим завантаженням лікарень пацієнтами з COVID-19.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили понад 4,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Житомирській, Хмельницькій областях та Києві.