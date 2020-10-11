В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%

В четырех областях Украины больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 58,6%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой (90,8%), Луганской (85,6%), Одесской (81,1%), Харьковской (70,4%) областей.

В Киеве же этот показатель составляет 66,4%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (22,8%), Ивано-Франковской (38,6%) и Закарпатской (42,3%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 163,8.

Напомним, ранее в Минздраве назвали регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.