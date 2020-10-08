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У чотирьох областях України більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні зайняті майже 32 тисячі лікарняних ліжок першої хвилі.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, велика завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, що становить 66,2% від всіх ліжок першої хвилі.

У той же час послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

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У середньому в Україні цей показник за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 при нормі 40. При цьому антилідером стала Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську область (255,3). У Києві показник захворюваності становить 176,4, у Кіровоградській області - 21.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу - захворіли 5 397 осіб. Це перший раз, коли в країні виявили понад 5 тисяч випадків.

Незважаючи на це, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не може піти на повний локдаун.

За словами Степанова, Україні необхідно знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням обмежень.

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