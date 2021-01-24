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Чотири порушення перемир'я на Донбасі: бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів

Автор: Роман Тверденко

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили перемир'я в неділю, 24 січня. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Російські бойовики двічі обстріляли позиції військових біля Пісків з гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Неподалік від Водяного на Приазов'ї стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, поряд з Південним - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Українська сторона повідомила про порушення режиму припинення вогню представників ОБСЄ в рамках СЦКК.

Вранці повідомлялося, що протягом минулої доби, 23 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Також, в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу. У Луганській області дотримувалась тиша.

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