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Четыре нарушения перемирия на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов и пулеметов

Автор: Роман Тверденко

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие в воскресенье, 24 января. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Российские боевики дважды обстреляли позиции военных возле Песков из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелецкого оружия. Неподалеку от Водяного на Приазовье стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия, рядом с Пивденным - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелецкого оружия.

Украинская сторона уведомила о нарушениях режима прекращения огня представителей ОБСЕ в рамках СЦКК.

Утром сообщалось, что в течение минувших суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки. В Луганской области соблюдалась тишина.

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