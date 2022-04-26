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У Чернігові лунатимуть вибухи: обласне керівництво пояснило причини

Фото: Українські сапери розміновують Чернігівщину (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Чернігівської обласної війської адміністрації В'ячеслав Чаус попередив мешканців регіону про контрольовани підрив боєприпасів поблизу Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал ОДА.

На Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків окупації та обстрілів військами РФ. Очільник області попередив про запланований підрив виявлених боєприпасів.

"До уваги жителів Чернігова та прилеглих сіл! Протягом 1-2 годин години біля с. Шестовиця буде проводитись знищення боєприпасів шляхом підриву", – написав Чаус.

Раніше ЗСУ заявили про проведення навчань у Чернігівській області. На території Менської громади військові відпрацьовуватимуть заходи 26-27 квітня.

До слова, російські спецслужби почали поширювати фейки про евакуацію з Придністров'я.

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