У Чернігові лунатимуть вибухи: обласне керівництво пояснило причини

Голова Чернігівської обласної війської адміністрації В'ячеслав Чаус попередив мешканців регіону про контрольовани підрив боєприпасів поблизу Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал ОДА.
На Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків окупації та обстрілів військами РФ. Очільник області попередив про запланований підрив виявлених боєприпасів.
"До уваги жителів Чернігова та прилеглих сіл! Протягом 1-2 годин години біля с. Шестовиця буде проводитись знищення боєприпасів шляхом підриву", – написав Чаус.
Раніше ЗСУ заявили про проведення навчань у Чернігівській області. На території Менської громади військові відпрацьовуватимуть заходи 26-27 квітня.
До слова, російські спецслужби почали поширювати фейки про евакуацію з Придністров'я.
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