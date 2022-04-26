UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернигове будут раздаваться взрывы: областное руководство объяснило причины

Фото: Украинские саперы разминируют Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о контролируемом подрыве боеприпасов вблизи Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ОГА.

В Черниговской области продолжаются работы по ликвидации последствий оккупации и обстрелов войсками РФ. Глава области предупредил о запланированном подрыве обнаруженных боеприпасов.

"Вниманию жителей Чернигова и близлежащих сел! В течение 1-2 часов у с. Шестовица будет проводиться уничтожение боеприпасов путем подрыва", – написал Чаус.

Ранее ВСУ заявили о проведении учений в Черниговской области. На территории Менской общины военные будут отрабатывать мероприятия 26-27 апреля.

К слову, российские спецслужбы начали распространять фейки об эвакуации из Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговЧерниговская областьВойна России против Украины