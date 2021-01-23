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Частина України може залишитися без світла. Синоптики попередили про негоду

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні 24-25 січня значно погіршиться погода. Через негоду частину країни може залишитися без світла.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків, 24-25 січня на Правобережжі України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях - сильний дощ та мокрий сніг.

У понеділок, 25 січня, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 23 січня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Вдень температура повітря очікується від +2 до +13 градусів.

Також повідомлялося, що в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

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