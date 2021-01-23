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Часть Украины может остаться без света. Синоптики предупредили о непогоде

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 24-25 января значительно ухудшится погода. Из-за непогоды часть страны может остаться без света.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным синоптиков, 24-25 января на Правобережье Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях - сильный дождь и мокрый снег.

В понедельник, 25 января, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях прогнозируют сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Объявлен первый уровень опасности (желтый). В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 23 января в Украине будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +13 градусов.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

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