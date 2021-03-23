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Частину України накрив сніг: ситуація в регіонах

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує лишатись зимова погода. В 11 регіонах випало до 4 сантиметрів снігу за цю ніч.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

До 4 сантиметрів снігу випало у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Рівненській та Львівській областях.

У Тернопільській області туман; на решті території країни без опадів. Температура повітря -4+1, на сході та півдні -2+3.

Стан покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів, на Абранському та Латірському перевалах туман. Стан покриття доріг мокрий. Температура повітря -2-8.

У Києві, станом на 9:30, сонячно та безхмарно. Температура повітря становить +1.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні Україну накриє сніг з дощем. Хоча температура повітря у всіх областях буде "плюсова".

Раніше видання писало, що в Україну повертається зима.

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Новини України снегГідрометцентр
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