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Часть Украины накрыл снег: ситуация в регионах

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает оставаться зимняя погода. В 11 регионах выпало до 4 сантиметров снега за эту ночь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

До 4 сантиметров снега выпало в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях.

В Тернопольской области туман; на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха -4+1, на востоке и юге -2+3.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах туман. Состояние покрытия дорог мокрое. Температура воздуха -2-8.

В Киеве, по состоянию на 9:30, солнечно и безоблачно. Температура воздуха составляет +1.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня Украину накроет снег с дождем. Хотя температура воздуха во всех областях будет "плюсовая".

Ранее издание писало, что в Украину возвращается зима.

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Новости Украины снегГидрометцентр
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