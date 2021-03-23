Часть Украины накрыл снег: ситуация в регионах

До 4 сантиметров снега выпало в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях.

В Тернопольской области туман; на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха -4+1, на востоке и юге -2+3.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах туман. Состояние покрытия дорог мокрое. Температура воздуха -2-8.

В Киеве, по состоянию на 9:30, солнечно и безоблачно. Температура воздуха составляет +1.