Як працюватимуть школи при адаптивному карантині: рекомендації МОН

З середи, 24 лютого, в Україні буде діяти "жовта зона" адаптивного карантину . Стало відомо, як мають працювати школи в цих умовах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки .

Повідомляється, що з 24 лютого на всій Україні встановлюється "жовта зона" адаптивного карантину, яка передбачає заборону:

відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з COVID-19 знаходиться понад 50% учнів і учнів;

проводити в школах вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів;

проводити культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі приміщення або на відкритому повітрі. Також в силі заборона для залів з понад 50% заповнених місць.

Якщо в регіоні встановлюється "червона зона", то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів.

При організації дистанційного навчання школа має діяти в інтересах дитини. Такий процес передбачає регулярне взаємодія вчителів з учнями.

Також школи зобов'язані регулярно відслідковувати результати навчання.