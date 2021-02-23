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Буча, Вишгород, Боярка та Бровари: як працюватиме City Express в Києві

Автор: РБК-Україна

В рамках проекту City Express в Києві планується запуск електричок на Бучу, Вишгород, Боярку та Бровари. Таким чином, залізниця буде інтегрована з міською транспортною системою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в Києві першим кроком буде впровадження човникових електричок.

Вже цього року запустять човникові маршрути Буча - Святошино, Боярка - Київ. Буде відкрито нову ділянку від станції метро "Почайна" до Вишгорода, а також планується запуск приміського сполучення з Броварами.

"Ці кроки дозволять нам підвищити кількість пасажирів, яких ми перевозимо на день, практично в два рази", - зазначив глава УЗ Володимир Жмак.

Фото: схема City Express в Києві (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що вже готують до запуску проект приміського сполучення City Express, на першому етапі проект реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.

Він також зазначив, що мета України в рамках проекту "Велике будівництво" - створити швидкісну залізницю, щоб поїздки тривали не більше 3-4 годин.

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Новини України КиївУкрзалізницяэлектричка
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