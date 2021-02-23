Буча, Вишгород, Боярка та Бровари: як працюватиме City Express в Києві

Повідомляється, що в Києві першим кроком буде впровадження човникових електричок.

Вже цього року запустять човникові маршрути Буча - Святошино, Боярка - Київ. Буде відкрито нову ділянку від станції метро "Почайна" до Вишгорода, а також планується запуск приміського сполучення з Броварами.

"Ці кроки дозволять нам підвищити кількість пасажирів, яких ми перевозимо на день, практично в два рази", - зазначив глава УЗ Володимир Жмак.

Фото: схема City Express в Києві (t.me/UkrzalInfo)