Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

Сообщается, что в Киеве первым шагом будет внедрение челночных электричек.

Уже в этом году запустят челночные маршруты Буча - Святошино, Боярка - Киев. Будет открыт новый участок от станции метро "Почайна" до Вышгорода, а также планируется запуск пригородного сообщения с Броварами.

"Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которых мы перевозим в день, практически в два раза", - отметил глава УЗ Владимир Жмак.

Фото: схема City Express в Киеве (t.me/UkrzalInfo)