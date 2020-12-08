Британія почала вакцинацію від COVID-19. Вакцинують медиків і літніх

Сьогодні, 8 грудня 2020 року, вакцинація від COVID-19 почалася у Великобританії. Першими в країні вакцинують медиків та людей старше 80 років.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що сьогодні в Британії почався так званий V-Day - старт програми масової вакцинації. Очікується, що на першому етапі близько 70 медичних центрів в Британії будуть робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech людям старше 80 років і медикам. Ця країна стала першою в світі, яка почала застосовувати вакцину Pfizer. При цьому вакцинація не буде обов'язковою.

"Ми згадаємо сьогоднішній день, V-Day, як ключовий момент у нашій боротьбі з цією жахливою хворобою", - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок і додав, що тепер видно "світло в кінці тунелю".

За словами прем'єра Бориса Джонсона, жителям Британії все одно слід дотримуватися Зимового плану COVID і обмежень, встановлених для кожного регіону.

Передбачається, що вакцинація триватиме як мінімум до весни. На сьогодні доступно 800 000 доз, але уряд вже розмістив замовлення на 40 млн. Більша частина з них стане доступною тільки в наступному році.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили проти примусової вакцинації від коронавірусу. У той же час там зазначили, що національні уряди мають працювати над зростанням довіри до вакцинації всередині країн.

Також стало відомо, що Київ почав готуватися до прийому вакцини від коронавірусу.