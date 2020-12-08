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 У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 06:20
 У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 Фото: вакцинація (pexels)
Автор: Даша Харченко

Всесвітня організація охорони здоров'я виступила проти примусового щеплення від коронавірусу. Проте уряди мають працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

Про це заявила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Брайан, передає NBC.

За її словами, особливу рекомендацію вакцинуватись можуть отримати медики у відділеннях інтенсивної терапії.

"Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію. Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію", - сказала О'Брайан.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан наголосив, що люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно їм вакцинуватись.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцину отримають медики та групи ризику.

Також у МОЗ планують, що вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною, але не для всіх категорій населення.

Крім того, у МОЗ розповідали, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу.

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