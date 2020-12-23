В Британии выявили еще более заразный штамм COVID-19. Его завезли из ЮАР

На территории Великобритании выявили еще более заразный штамм COVID-19, чем тот, из-за которого введены жесткие ограничения, а также приостановлено транспортное сообщение с другими странами. Новый штамм нашли у двух приезжих из ЮАР.

Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Sky News.

По его словам, выявлены два случая нового еще более заразного штамма COVID-19. Оба человека приехали из Южной Африки несколько недель назад.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании", - отметил Хэнкок.

Он также выразил благодарность правительству ЮАР за открытость и прозрачность после того, как в Британии выявили новый штамм. Кроме того, сообщается, что Лондон временно закрывает авиасообщение с ЮАР.

Напомним, ранее более 40 стран запретили или ограничили поездки в Британию из-за нового штамма.

Подробнее о нем читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".