Новий штам коронавірусу виявили в Бразилії

Новий штам коронавірусу виявили в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро. Вперше новий штам був виявлений у Великобританії.

Про це повідомив бразильський телеканал O Globo з посиланням на дослідження Національної лабораторії наукових обчислень.

При цьому у вчених поки немає доказів, що мутація небезпечніше або агресивніше "старого" штаму COVID-19.

Бразилія - на третьому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом, і на другому - за кількістю летальних випадків. З початку пандемії в країні зафіксували понад 7,3 млн випадків зараження і понад 188 тисяч смертей.

В матеріалі РБК-Україна вказувалося, що через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження мутації COVID-19. Крім того, новий вид інфекції виявили ще в 5 державах. Коронавірус типу VUI - 202012/01 передається легше, ніж раніше відомий штам. Про це повідомили в Службі охорони здоров'я Великобританії.

Посольство України в Сполученому Королівстві рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок в окремі регіони Великобританії, зокрема її столиці, через новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, 21 грудня надзвичайний комітет уряду Великобританії зібрався на термінове засідання з питання обмеження транспортного сполучення з Королівством для низки країн.