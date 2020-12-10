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Більше злакових, овочів і фруктів: що буде в шкільних їдальнях з 2021

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 16:39
Більше злакових, овочів і фруктів: що буде в шкільних їдальнях з 2021 Фото: школярі в Україні отримають нове меню (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

З 1 січня 2021 року набирає чинності оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків. Передбачається, що українських школярів будуть годувати тільки здоровою їжею.

Про це йшла мова на онлайн-нараді Кабінету міністрів України, передає сайт президента.

Зокрема, мова йде про заміну напівфабрикатів, чіпсів і солодких напоїв на збалансовану і поживну їжу.

"Доступне, здорове і збалансоване харчування в школах має бути забезпечено для кожної дитини - як у великому місті, так і в маленькому селі", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в щоденному шкільному раціоні учнів має з'явитися більше злакових, овочів, фруктів, ягід і молочних продуктів. Крім того, школи зобов'яжуть враховувати нюанси при організації харчування дітей з дієтичними потребами.

Прем'єр доручив КМДА і обласним адміністраціям до 24 грудня освоїти кошти, виділені на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські школи переходять на новий санітарний регламент. Також повідомлялося, в чому конкретно він полягає.

Крім того, повідомлялося, що школи підуть на зимові канікули до 24 січня.

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