Українські школи переходять на інший санітарний регламент: що нового

Міністерство охорони здоров'я України переводить школи на новий санітарний регламент. Він регулює наявність інтернету, зобов'язує обладнати туалети всередині будівлі, а також забороняє орендувати шкільні приміщення під непрофільний бізнес.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні у Міністерстві юстиції зареєстровано новий санітарний регламент для шкіл. Він набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Ключові особливості нового регламенту:

учні, які проживають далі 2 км від школи, повинні бути забезпечені шкільними автобусами;

працівники шкіл, в тому числі вчителі, повинні проходити профілактичні медогляди. У разі порушення строків їх не допускатимуть до школ;

оренда приміщень шкіл не під освітні потреби заборонена.

Крім того, встановлено вимоги до благоустрою шкіл, а також дозволено використання дротового і бездротового інтернету. При цьому WiFi-роутери повинні бути встановлені на висоті не нижче 2 м від підлоги і вимикатися у позанавчальний час.

Встановлено нові вимоги до комп'ютерного обладнання, оскільки попередні були ще в 2001 році. Зокрема, екран ПК має бути не менше 15 дюймів, для ноутбуків дозволяється не менше 14 дюймів, але з окремими мишею і клавіатурою.

Для профілактики сколіозу рекомендується крім підбору меблів за зростом не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди. Учнів, які схильні до частих застуд, рекомендується розсаджувати в третьому ряді від вікна, тобто біля внутрішньої стіни.

Крім того, туалети тепер повинні бути встановлені всередині кожної школи. На сьогодні кожна десята школа має туалети на вулиці.

Що стосується харчування, то в школах дозволяється організація кейтерингу на принципах здорового харчування. Також забороняється в школі продавати снеки, чіпси, ковбаси, копчену і солену рибу, солодощі, цукерки і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на карантин закрили чотири школи і сім дитсадків через COVID-19.