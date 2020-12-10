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Больше злаковых, овощей и фруктов: что будет в школьных столовых с 2021

Новина українською → Киев, Четверг 10 декабря 2020 16:39
Больше злаковых, овощей и фруктов: что будет в школьных столовых с 2021 Фото: школьники в Украине получат новое меню (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования к школьным пищеблокам. Предполагается, что украинских школьников будут кормить только здоровой едой.

Об этом шла речь на онлайн-совещании Кабинета министров Украины, передает сайт президента.

В частности, речь идет о замене полуфабрикатов, чипсов и сладких напитков на сбалансированную и полезную пищу.

"Доступное, здоровое и сбалансированное питание в школах должно быть обеспечено для каждого ребенка - как в большом городе, так и в маленьком селе", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ежедневном школьном рационе учеников должно появиться больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. Кроме того, школы обяжут учитывать нюансы при организации питания детей с диетическими потребностями.

Премьер поручил КГГА и областным администрациям до 24 декабря освоить средства, выделенные на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых.

Напомним, ранее стало известно, что украинские школы переходят на новый санитарный регламент. Также сообщалось, в чем конкретно он заключается.

Кроме того, сообщалось, что школы уйдут на зимние каникулы до 24 января.

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