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Бойовики чотири рази стріляли на Донбасі, військові ліквідували безпілотник ворога

Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню сьогодні, 31 січня. Серед військових немає бойових втрат.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На цьому напрямку противник використовував безпілотник типу "Крило" для коректування вогню. Українські військові нейтралізували апарат засобами радіоелектронної боротьби.

Також були обстріли біля Лебединського з мінометів 82-го калібру, а неподалік Авдіївки - із великокаліберного кулемета.

За фактом обстрілу українська сторона повідомила про порушення "тиші" представникам СММ ОБСЄ.

Вранці 31 січня повідомлялося, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу поранено двоє українських військових.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук зазначив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

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